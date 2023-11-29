Hindistan, ABD güvenlik endişelerini incelemek üzere soruşturma komitesi oluşturdu

Hindistan, ABD hükümetinin dile getirdiği güvenlik endişelerini incelemek üzere üst düzey soruşturma komitesi oluşturdu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin güvenlik endişelerini ve organize suçlarla bağlantılı bilgileri paylaştığını bildirdi. Olay, Halistan Kurtuluş Gücü yanlısı bir hareketin liderine yönelik ABD'deki suikast girişimiyle ilgiliydi.

Hindistan, ABD hükümetinin dile getirdiği güvenlik endişelerini incelemek üzere üst düzey soruşturma komitesi oluşturdu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD hükümetinin, Yeni Delhi yönetimiyle güvenlik endişelerini ve "organize suçlara karışanlar, silah kaçakçıları ve teröristler arasındaki bağa" ilişkin bilgileri paylaştığını bildirdi.

Söz konusu güvenlik endişelerini incelemek için 18 Kasım'da üst düzey soruşturma komitesi oluşturulduğunu ifade eden Bagchi, "Hindistan'ın, bu tür bilgileri ulusal güvenlik çıkarlarını da etkilediği için ciddiye aldığını, ilgili birimlerin konuyu incelediğini belirtmiştik." dedi.

Olay

İngiliz Financial Times Gazetesi, 23 Kasım'da, Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yanlısı "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a yönelik ABD'deki suikast girişiminin önlendiğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de yaşayan Sih lidere yönelik suikast girişimine Hindistan yönetiminin dahil olduğu endişesini eylülde Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ilettiğini bildirmişti.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.