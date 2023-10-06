Hindistan, ABD Büyükelçisi'nin Pakistan ziyaretine tepki gösterdi

Hindistan, ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome'un, Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesine yaptığı ziyarete tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, düzenlediği basın toplantısında, Blome'un bölgeyi ziyaretinin sorulması üzerine, bu konudaki kaygılarını ABD makamlarına ilettiklerini belirtti.

"Cammu Keşmir topraklarının tamamının, Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu" savunan Bagchi, "Bu konudaki tutumumuz çok iyi bilinmekte. Uluslararası toplumu egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze saygı göstermeye çağırıyoruz." dedi.

Blome, eylül ayı sonunda Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesine birkaç günlük özel bir ziyarette bulunmuştu.

Ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) devam eden projelerini inceleyen Blome, ayrıca Gilgit-Baltistan Meclis Başkan Yardımcısı Sadia Danish ve Meclis Üyesi Rani Sanam Faryad ile de bir araya gelmişti.

ABD Büyükelçisi daha önce de Ekim 2022'de Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin başkenti Muzafferabad'ı ziyaret etmiş, burada da dönemin Azad Cammu Keşmir Başbakanı Serdar Tanvir İlyas ile görüşmüştü.

Tarihi Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken, o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı.

Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.

Pakistan da kendisine bağlı Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü vermişti.