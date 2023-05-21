Hindistan, 1947'den önce çalınan 244 eski eserin 231'ini geri getirdi

Hindistan'ın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Jitendra Singh, ülkeye son 75 yılda geri getirilen 244 eski eserin 231'inin son dokuz yılda geri getirildiğini açıkladı. Hindistan, çalınan diğer eserlerin ülkeye geri getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ DELHİ, 21 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Jitendra Singh Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan'dan, bağımsızlığını kazandığı 1947 yılından önce çalınan toplam 244 eski eserin son 75 yılda ülkeye geri getirildiğini belirtti.

Bakan, 244 eski eserin 231'inin son dokuz yıl içinde ülkeye geri getirildiğini söyledi.

Singh, "Çalınan daha fazla eski eserin ülkeye geri getirilmesi süreci hızla ilerliyor. Başbakan (Narendra) Modi mirasımızı korumaya ve yeni bir miras yaratmaya yüksek öncelik veriyor" dedi.

Basında çıkan haberlere göre Hindistanlı yetkililer Londra'daki diplomatlar ile işbirliği yaparak, ilgili kurumlardan söz konusu eserleri Hindistan'a iade etmeleri için resmi talepte bulunuyor. Hindistan Arkeoloji Araştırmaları Kurumu'nun Hindistan dışına "kaçırılan" tüm eserlerin geri alınması çabalarına öncülük yaptığı belirtiliyor.

Hindistan'ın bağımsızlığından önce ülke dışına kaçırılan en büyük parçalardan biri, 105,6 karat ağırlığındaki dünyanın en büyük kesme elmaslarından biri olan Koh-i-Noor elması.

Basında çıkan haberlere göre, tartışmalı sömürge dönemine ait olan ve Hindistan'ın hak iddia ettiği Koh-i-Noor elması, bu ayın sonunda halka açılacak olan Londra Kulesi'ndeki Britanya Kraliyet Mücevherleri'nin yeni sergisinde "fetih sembolü" olarak sergilenecek.