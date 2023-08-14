Himalaya Bölgesinde Sel ve Toprak Kayması: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Himalaya bölgesinde şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği sel ve toprak kaymalarında en az 16 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu'nun açıklamasına göre, mahsur kalanlara yardım çalışmaları devam ediyor.

YENİ DELHİ, 14 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın Himalaya bölgesinde şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği sel ve toprak kaymalarında en az 16 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de mahsur kaldı.

Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu'nun Twitter üzerinden Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, dağlık Himaçal Pradeş eyaletinin Solan bölgesinde Pazar gecesi ani bastıran şiddetli sağanak yağış 7 kişinin ölümüne yol açarken, eyaletin başkenti Shimla'da meydana gelen iki ayrı toprak kaymasının ardından çamur ve enkaz altında 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Başbakan, devlet yetkililerinin afetlerden etkilenen ailelere destek olduğunu ve kurtarma ekiplerinin ise enkazı temizleyerek mahsur kalanlara yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Hindistan Basın Vakfı'na konuşan polis yetkilileri, aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle Solan'da evlerin yıkıldığını ve yolların sular altında kaldığını söyledi. Shimla'daki toprak kayması bir Hindu tapınağının yakınlarında meydana geldi. Yetkililer, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Her yıl Haziran-Eylül arasındaki muson sezonunda Hindistan'ın kuzeyindeki Himalaya bölgesinde toprak kaymaları ve seller yaygın olarak görülüyor.