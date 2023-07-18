Hicri 1445 Yılı Başlıyor

Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1445 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, bu akşam ilk kez Asya kıtasının güneyi, Avrupa'nın kıtasının neredeyse tamamı ve Afrika kıtasından itibaren görülecek. Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor. Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününe denk gelen 28 Temmuz Cuma günü idrak edilecek.