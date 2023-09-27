Ordu'da meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda köprü yapımı için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 50 ili ilgilendiren yolun onarımı tamamlandığında ulaşımın normale dönmesi hedefleniyor.

Heyelan nedeniyle yıkılan yolda çalışmalar sürüyor

50 ili ilgilendiren Karadeniz- Akdeniz Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

ORDU - Ordu'da Ordu'da 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz- Akdeniz yolunda köprü yapımı için çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz- Akdeniz yolunun Ordu etabında, 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle iki noktada heyelan meydana geldi. Ordu'dan Akdeniz'e ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çökmüştü.

Heyelan nedeni ile bir bölümü trafiğe kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda başlayan onarım çalışmaları devam ediyor. Çöken yolun yerine köprü yapılacak olan alanda ilk olarak temizlik çalışması yapıldı. Yolun ayaklarının inşa edileceği noktalıların belirlendiği alanda tünel ağzı da güçlendirildi.

İlk etapta 60 metre uzunluğunda ve 12 metre ayak yüksekliğinde körü yapılması planlanan alanda köprü ayağının geleceği zemin yumuşa olduğundan ayak mesafesi uzatıldı. Köprü ayağı için şimdiye kadar yaklaşık 32 metre derinliğe ulaşan ekiplerin alandaki çalışmaları sürüyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında ise 2 açıklıklı köprü ile ulaşımın normale dönmesi hedefleniyor.