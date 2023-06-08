Ukrayna Ulusal Polisi, Kakhovka barajının yıkılması sonrası sel meydana gelen Herson'da polisin, yardıma ihtiyacı olan kişileri belirlemeye yönelik devriye gezdiğini ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ek polis gözlem noktaları kurulduğunu duyurdu.

Herson bölgesinde polis devriye geziyor

UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Ulusal Polisi, Kakhovka barajının yıkılması sonrası sel meydana gelen Herson'da polisin, yardıma ihtiyacı olan kişileri belirlemeye yönelik devriye gezdiğini ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ek polis gözlem noktaları kurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, Kakhovka barajının yıkılması sonrası sel meydana gelen Herson bölgesinde polis ekiplerinin, yardıma ihtiyacı olan kişileri belirlemeye yönelik devriye gezdiği belirtildi. Açıklamada, su basan bölgelerde tahliye çalışmalarının sürdüğü ve tahliye çalışmalarına toplamda 750'den fazla polis memurunun katıldığı ifade edilerek, 'Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ek polis gözlem noktaları kuruldu. Ayrıca polis memurları, yağmalamayı önlemek ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşları tespit etmek için bölge merkezinin, köylerin ve kasabaların su basan sokaklarında devriye geziyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor' denildi. Paylaşılan görüntüde ise sular altında kalan yerleşim yerleri, polisin kurtarma çalışmaları ve devriye gezen ekipler yer aldı.