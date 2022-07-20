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Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İngiltere'de yayınlanan bir erkek dergisi, 2022'nin "Yaşayan en çekici kadınını" seçti. Kimliği merak edilen isim sonunda belli oldu. Derginin, eski golf profesyoneli Paige Spiranac'ı seçtiği belirtildi. Güzel isim, bir kulüpte eğlenirken objektiflere yansıdı.

Dünya genelinde yayın yapan çeşitli dergiler, hayranlarının ilgisini çekmek adına çeşitli yarışmalar ve ödül törenleri gerçekleştiriyor. İngiltere'de geniş bir kesim tarafından tanınan ünlü bir derginin seçtiği 'yaşayan en çekici kadın'ın kimliği ise çok geçmeden belli oldu.

ESKİ GOLF OYUNCUSUNU SEÇTİLER

Dergi, yapılan kapalı oylama sonucunda 2022'nin "Yaşayan en çekici kadınını", eski golf oyuncusu Paige Spiranac olarak belirlendi. Sarışın güzel, yüz hatlarının haricinde sportif fiziğiyle de göz kamaştırıyor.

GECE KULÜBÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

İngiltere'de bu senenin en çekici isminin kim olacağı merakla bekleniyordu. Bu unvanı alan Paige Spiranac, bir gece kulübünde eğlenirken objektiflere yansıdı. İlginin güzel ismin üzerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim

Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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