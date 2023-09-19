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Helikopterin Enkazı Karaya Çıkarıldı

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Menderes ilçesinde baraja düşen ve 3 mürettebatın hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, Sahil Güvenlik, Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla karaya çıkarıldı. Enkazın, vinçle TIR'a yüklendikten sonra firmanın Ankara'da Polatlı'daki merkezine götürüleceği öğrenildi.

ENKAZ KARAYA ÇIKARILDI

Menderes ilçesinde baraja düşen ve 3 mürettebatın hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, Sahil Güvenlik, Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla karaya çıkarıldı. Enkazın, vinçle TIR'a yüklendikten sonra firmanın Ankara'da Polatlı'daki merkezine götürüleceği öğrenildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Jandarma AFAD Sahil Güvenlik Polis Kaza Jandarma Dünya Haberler

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