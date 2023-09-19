Helikopter kazasında Türk ve Kırgız pilotların cenazeleri memleketlerine gönderiliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk pilot Mehmet Akif Tutuk'un cenazesi Eskişehir'e, Kırgız pilotların cenazeleri ise Kırgızistan'a gönderiliyor.

TÜRK PİLOTUN CENAZESİ HELİKOPTERLE GÖNDERİLDİ

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yaptığı sırada Tahtalı Barajı'na düşen helikopter kazasında yaşamını yitiren Türk pilot Mehmet Akif Tutuk'un (29) cenazesi, toprağa verilmek üzere Kemalpaşa Yangın Harekat Merkezi'nden helikopterle memleketi Eskişehir'e gönderildi. Tutuk'un cenazesinin, yarın öğlen Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ndeki cenaze namazının ardından, Asri Kabristanlığa defnedileceği bildirildi.

Öte yandan aynı kazada yaşamını yitiren Kırgız pilotların cenazeleri ise önce Kırgızistan'ın İstanbul Başkansolosluğu'na, daha sonra uçak ile Kırgızistan'a gönderilecek.

Hande NAYMAN / İZMİR,