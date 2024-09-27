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Helene Kasırgası ABD'de 4 Can Aldı

Helene Kasırgası ABD'de 4 Can Aldı
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ABD'nin Georgia Eyaleti'nde Helene Kasırgası'nın etkisiyle 4 kişi hayatını kaybetti. Valinin açıklamasında, insanların hazırlıklı olmaları ve dua etmeleri gerektiği vurgulandı.

ABD'DE etkisi gösteren Helene Kasırgası'nda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Georgia Eyaleti Valisi Brain Kemp, yaptığı açıklamada, "Bu akşam Wheeler County'de iki kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Ölümlerinin yasını tutan ailelerine katılırken, tüm Georgialıları Helene'in daha fazla etkisine karşı hazırlıklı olmaya, tetikte olmaya ve etkilenen herkes için dua etmeye çağırıyoruz" dedi.

ABD medyası, Florida ve Kuzey Carolina eyaletlerinde de birer kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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