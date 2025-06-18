Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu'nun (HDF) Köln Şubesi, törenle açıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Aytaç'ın konuşmacı olarak katıldığı törene, HDF'in Berlin, Bielefeld, Düsseldorf, Moers, Münih ve Ulm derneklerinden de çok sayıda üye destek verdi. Şubenin yönetimi de belirlenirken, Filiz Kalaman şube başkanı oldu.

HDF Köln Şubesi'nin açılış konuşmasını yapan Başkan Filiz Kalaman, Türkiye'den gelen davetliler ile tüm katılımcılara teşekkür ederek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. Kalaman, HDF Genel Merkezi çatısı altında kurulan yeni derneğin Köln'de önemli bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirtti. Derneğin sadece bir yapı değil, aynı zamanda dayanışma, demokrasi, eşit haklar ve sosyal adaletin sembolü olduğunu ifade etti.

HDF Genel Başkanı Necip Şahin ve HDF Onursal Başkanı Ahmet İyidirli de söz alarak, 1977 yılından bu yana federasyonun demokrasi, özgürlük, eşit haklar ve göçmen hakları alanında yürüttüğü mücadeleyi örneklerle anlattı.

Avukat Kemal Aytaç konuşmasında örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Halkın örgütlü gücünün önünde hiçbir baskı rejimi kalıcı olamaz" dedi ve demokratik dayanışmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Aytaç, "Halkın örgütlü gücünün önünde hiçbir baskı rejimi kalıcı olamaz" dedi.

HDF Köln Derneği'nin kuruluşuyla birlikte yeni yönetim kurulu da açıklandı. Yönetim şu isimlerden oluştu:

Filiz Kalaman ( Başkan), Ufuk Demirli ve Sinem Ezer-Kayalar (Başkan Yardımcısı), Hüseyin Özilhan (Genel Sekreter), Sertay Kayalar (Sayman), Berna Kalaman-Torun (Basın ve Halkla İlişkiler), Nazım Torun ( Sosyal Medya Sorumlusu) ve Ayşe Özsoy ile Nalan Gündüz-Drosis (Yönetim Kurulu Üyeleri)