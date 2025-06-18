HDF Köln Şubesi Törenle Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu'nun (HDF) Köln Şubesi törenle açıldı. Filiz Kalaman başkanlığında kurulan dernek, toplumsal sorumluluk ve demokratik dayanışma vurgusu yaptı.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu'nun (HDF) Köln Şubesi, törenle açıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi  Kemal Aytaç'ın konuşmacı olarak katıldığı törene, HDF'in Berlin, Bielefeld, Düsseldorf, Moers, Münih ve Ulm derneklerinden de çok sayıda üye destek verdi. Şubenin yönetimi de belirlenirken, Filiz Kalaman şube başkanı oldu.

HDF Köln Şubesi'nin açılış konuşmasını yapan Başkan Filiz Kalaman, Türkiye'den gelen davetliler ile tüm katılımcılara teşekkür ederek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. Kalaman, HDF Genel Merkezi çatısı altında kurulan yeni derneğin Köln'de önemli bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirtti. Derneğin sadece bir yapı değil, aynı zamanda dayanışma, demokrasi, eşit haklar ve sosyal adaletin sembolü olduğunu ifade etti.

HDF Genel Başkanı Necip Şahin ve HDF Onursal Başkanı Ahmet İyidirli de söz alarak, 1977 yılından bu yana federasyonun demokrasi, özgürlük, eşit haklar ve göçmen hakları alanında yürüttüğü mücadeleyi örneklerle anlattı.

Avukat Kemal Aytaç konuşmasında örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Halkın örgütlü gücünün önünde hiçbir baskı rejimi kalıcı olamaz" dedi ve demokratik dayanışmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Aytaç, "Halkın örgütlü gücünün önünde hiçbir baskı rejimi kalıcı olamaz" dedi.

HDF Köln Derneği'nin kuruluşuyla birlikte yeni yönetim kurulu da açıklandı. Yönetim şu isimlerden oluştu:

Filiz Kalaman ( Başkan), Ufuk Demirli ve Sinem Ezer-Kayalar (Başkan Yardımcısı), Hüseyin Özilhan (Genel Sekreter), Sertay Kayalar (Sayman), Berna Kalaman-Torun  (Basın ve Halkla İlişkiler), Nazım Torun ( Sosyal Medya Sorumlusu) ve Ayşe Özsoy ile Nalan Gündüz-Drosis  (Yönetim Kurulu Üyeleri)

Kaynak: ANKA / Dünya
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.