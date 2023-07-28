Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri Turgutlu'da anıldı

Hicri takvime göre 1382 yıl önce "Kerbela olayı"nda şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen matem programında anıldı. Ağıtların yakıldığı törende vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde Kuran-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'e tepki gösterdi.

Hicri takvime göre 1382 yıl önce "Kerbela olayı"nda şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen matem programında anıldı. Ağıtların yakıldığı törende vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde Kuran-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'e tepki gösterdi.

Turgutlu'da Kerbela şehitlerini anma programı düzenlendi. İmam Hüseyin Camii tarafından 43'üncüsü düzenlenen program, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Cami İmamı Resul Nur, İsveç'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen Kur'an-ı Kerim yakma olaylarına değinerek, "Maalesef İmam Hüseyin'in yasını tuttuğumuz bu günlerde Allah'ın hidayet kitabı Kuran'a karşı İsveç'teki şeytani eller harekete geçmişlerdir. İsveç'e ve Batı dünyasına buradan sesleniyorum; bizim gücümüzü sınamaya kalkmayın! Yerimizden kalkarsak bayrağınızı indirmeden oturmayız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İmam Hüseyin Camii Tiyatro Grubu tarafından Kerbela Savaşı'nın canlandırılması sahnelendi.

Anma törenine Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA