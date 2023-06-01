Haziran ayında uluslararası gündem maddeleri

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve NATO Savunma Bakanları toplantısı, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Haziran ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle: ...