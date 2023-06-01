Haziran ayında uluslararası gündem maddeleri
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve NATO Savunma Bakanları toplantısı, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Haziran ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle: ...
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve NATO Savunma Bakanları toplantısı, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
Haziran ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Haziran
Norveç'in Oslo kentinde NATO'nun 31 Mayıs'ta başlayan Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı devam edecek.
Moldova'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı yapılacak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üstlenecek.
78. Dönem için BM Genel Kurul Başkanı seçimi yapılacak.
2 Haziran
Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde Avrupa Birliği-Orta Asya Zirvesi düzenlenecek.
Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı olma özelliğini taşıyan "Afrika Aslanı", Fas'ın ev sahipliğinde 2-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İngiltere'de RMT sendikasına bağlı 20 bin demiryolu çalışanı bir günlük greve gidecek.
3 Haziran
İngiltere FA Cup finali, Manchester City ile Manchester United arasında oynanacak.
5 Haziran
Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Gençlik Zirvesi yapılacak.
ABD Başkanı Joe Biden, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Beyaz Saray'da görüşecek.
8 Haziran
Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB ülkelerinin içişleri bakanları 2 gün sürecek toplantıda bir araya gelecek.
12 Haziran
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu 4 Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanının yargılanma sürecine Hollanda'nın Lahey kentinde devam edilecek.
Almanya'da 20 gün sürecek NATO'nun en büyük hava kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirilecek.
14 Haziran
İngiltere'de pratisyen hekimler zam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi taleplerini dile getirmek için 4 günlük greve gidecek.
15 Haziran
Belçika'da, AB'nin "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 7'nci Brüksel Konferansı düzenlenecek.
Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları toplantısı yapılacak.
17 Haziran
İngiltere'de Kral 3. Charles'ın resmi doğum günü kutlamaları gerçekleştirilecek.
21 Haziran
Brüksel'de, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları bir araya gelecek.
Londra'da Uluslararası Ukrayna İyileştirme Konferansı toplantısı yapılacak.
İngiltere'nin en büyük açık hava müzik festivali Glastonbury başlayacak.
22 Haziran
ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da görüşecek.
25 Haziran
Yunanistan'da genel seçim yapılacak.
26 Haziran
Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü kutlanacak.
29 Haziran
Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi yapılacak.