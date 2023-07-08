Haziran Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre geçtiğimiz Haziran ayı, 2019 yılının Haziran ayına ait bir önceki sıcaklık rekorunu önemli bir farkla geride bıraktı. Sıcaklıkların 1991-2020 yılları arasında aynı ayın ortalamasından 0,5 santigrat derece daha yüksek olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu durumun iklim değişikliğinin etkilerinin arttığına işaret ettiğini ve gelecekte daha fazla rekor kırılmasının beklendiğini ifade etti.

ROMA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre geçtiğimiz Haziran ayı, 2019 yılının Haziran ayına ait bir önceki sıcaklık rekorunu önemli bir farkla geride bıraktı.

Servis Perşembe günü yaptığı açıklamada, Haziran ayındaki sıcaklıkların 1991-2020 yılları arasında aynı ayın ortalamasından 0,5 santigrat derece daha yüksek olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl aşırı hava olaylarına maruz kalan İtalya'daki WWF'nin iklim ve enerji bölümü başkanı Mariagrazia Midulla, "Eskiden olağanüstü olarak görülen iklim olayları artık düzenli olarak gerçekleşiyor" dedi.

Midulla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bu eğilim korkutucu ve göstergeler bunun devam edeceği yönünde" dedi. Midulla, küresel ekonomiyi ve toplumları olumsuz etkileyecek sıcak hava dalgalarının, kuraklıkların ve sellerin daha sık yaşanmasını ve deniz seviyelerinin giderek yükselmesini bekliyor.

Bu yılki yüksek sıcaklıklar, sera gazlarındaki kademeli artışın ötesinde, aralarında El Nino hava olayının ortaya çıkması da bulunan birçok faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.

Grantham Enstitüsü'nde iklim bilimi profesörü olan Joeri Rogelj, "El Nino'nun önümüzdeki birkaç ay boyunca iklim değişikliğinin etkilerini artırmasıyla, küresel sıcaklıklarda daha fazla rekor kırılmasını bekleyebiliriz" dedi. "Ancak El Nino olmasaydı bile sıcaklık trendi son derece endişe verici olacaktı."