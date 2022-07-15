Haziran 2022, 142 yıllık iklim tarihinde altıncı en sıcak ay oldu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) aylık küresel iklim raporuna göre, Haziran 2022, küresel sıcaklık kayıtlarının başladığı 1880'den itibaren en sıcak 6'ncı ay oldu. Kutup buzulları ise 44 yıllık kayıtlarda rekor seviyeye yakın eriyerek küçüldü.

NOAA'nın aylık küresel iklim raporuna göre, Haziran 2022'de ortalama küresel yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasının 0.87 derece üzerinde gerçekleşti. 1880'den itibaren tutulan kayıtlara göre Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu. Sadece arazi sıcaklığı ölçümlerine göre Avrupa ve Asya'da Haziran ayı, sıcaklık ortalamasının 1.56 derece üstünde olduğu ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya