Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile görüştü. Bakan Şimşek, Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, 'Tek Çi'n ilkesine sadık kaldıklarını, Çin'in iç işlerine müdahale girişimlerine karşı çıktıklarını ve Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) mekanizmasıyla iki tarafın her alanda iş birliğini ilerletmek istediklerini söyledi.

HİK 2'nci toplantısının başarılı tamamlandığını kaydeden Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ise görüşmede, iki ülke liderlerinin belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda stratejik iş birliğinin ele alındığını kaydetti. Han ayrıca her iki tarafı da ilgilendiren temel çıkarlar ile uluslararası adaleti korumak, karşılıklı siyasi güveni artırmak, iş birliği potansiyelini ortaya çıkarmak ve ikili stratejik iş birliği ilişkilerini daha yüksek bir seviyeye taşımak için Türkiye ile ortak çaba göstermeye hazır olduklarını ifade etti.