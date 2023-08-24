Hawaii'deki Orman Yangınlarında 1000'den Fazla Kişi Kayıp

Hawaii'de 9 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ederken 1000'den fazla kişiden haber alınamıyor. Kayıp kişilerin listesi kamuoyuna açıklanacak. Yetkililer, kayıp 2 bin 500 civarında kişiden yaklaşık 1400'üne ulaşırken 1000'den fazla kayıptan kaçının ölü olduğunu bilmiyor. FBI yetkilisi, kayıp listesinde olmayanların kanıtlanana kadar dikkate alındığını belirtti. Ekipler, yanmış alanda insan kalıntıları arıyor ve ailelerden DNA örneği isteniyor. Resmi ölü sayısı 115 olarak açıklanmıştı.