Hawaii'deki Orman Yangınında Ölü Sayısı 89'a Yükseldi

Hawaii'nin Maui adasında çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi. Bu yangın, modern ABD tarihindeki en ölümcül yangın olarak kaydedildi.

LOS ANGELES, 13 Ağustos (Xinhua) -- Hawaii Valisi Josh Green Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Hawaii eyaletinin Maui adasında çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısının 89'a yükseldiğini belirtti.

Daha önce açıklanan ölü sayısı 80'di. 89 kişinin ölümüyle sonuçlanan orman yangını, modern ABD tarihinde yüzyılı aşkın bir süredir yaşanan en ölümcül yangın oldu. Kaliforniya'da 8 Kasım 2018'de çıkan Kamp Yangını'nda ise en az 85 kişi hayatını kaybetmişti.

Green, Çarşamba günü öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve ölü sayının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Ölümcül orman yangınları, popüler bir turizm merkezi ve bir dönem Hawaii Krallığı'nın başkenti olan tarihi Lahaina kasabasını neredeyse tamamen yok etti.