Hawaii'deki Orman Yangınında Ölü Sayısı 67'ye Yükseldi

ABD'nin Hawaii eyaletinin Maui ilçesinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi. Lahaina kasabasında devam eden yangında Cuma günü öğleden sonra 12 kişi daha hayatını kaybetti.

LOS ANGELES, 11 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Hawaii eyaletinin Maui ilçesinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

Maui ilçesi yetkililerinin Cuma günü yaptığı basın açıklamasına göre yangın söndürme çalışmaları sürerken Lahaina kasabasında devam eden yangında Cuma günü öğleden sonra itibariyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 67'ye ulaştı.

Çarşamba günü 36 kişinin, Perşembe günüyse 19 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Açıklamada, "Lahaina'daki yangın henüz kontrol altına alınamadı" ifadeleri kullanıldı.

Cuma günü erken saatlerde Maui ilçesi yetkilileri, yangından etkilenen yasak bölgeye sınırlı erişim uygulaması ve tarihi Lahaina kasabasında yerel saatle 22.00-6.00 saatleri arasında her gün sürecek şekilde sokağa çıkma yasağı getirdi.

Cuma günü Batı Maui'de elektrik ve su kesintisi yaşanırken ekipler, Lahaina kasabası bölgesinde orman yangınında hayatını kaybedenler için arama çalışmalarına devam ediyor.