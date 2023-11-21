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Hawaii'deki askeri üssünde savaş uçağı düştü, 9 kişi yaralandı

21 Kasım 2023 10:54 , Son Güncelleme: 10:56 Dünya Haberleri Abone Ol

ABD'nin Hawaii eyaletindeki askeri üssünde pistten çıkan savaş uçağı, yakındaki koya düşerek 9 kişinin yaralanmasına neden oldu. Uçakta bulunan yaralılar kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları sona erdi.