Hawaii'de Lahaina kasabasında yangın sonucu 3.000'den fazla bina zarar gördü

Nüfus istatistiği amacıyla belirlenmiş bir yer olan Lahaina kasabasında 3.000'den fazla bina yangın, duman ya da her ikisinden zarar gördü. Karen Clark & Company tarafından yapılan açıklamaya göre, sigortalı mülk kayıpları 3,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Maui sakinlerinin soğuk çağrılar almaya hazır olması gerektiği belirtildi.

nüfus istatistiği amacıyla belirlenmiş bir yer olan Lahaina kasabasında 3.000'den fazla bina yangın, duman ya da her ikisinden zarar gördü. Önde gelen bir afet ve risk modelleme firması olan Karen Clark & Company, sadece sigortalı mülk kayıplarının şimdiden 3,2 milyar ABD dolarına ulaştığını bildirdi.

Thompson, potansiyel müteahhitlerin ve yatırımcıların, üzerlerinde mortgage kredisi olanları araştıracağını ve Maui sakinlerinin soğuk çağrılar almaya hazır olması gerektiğini kaydetti. Thompson, "Markete giderken bile arabanıza iliştirilmiş bir broşür bulacaksınız" dedi. Orman yangınında ölenlerin sayısı Perşembe günü 111'e ulaştı.

Öte yandan Hawaii Valisi Josh Green Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Maui yeniden inşa edilirken yerel toprak sahiplerini fırsatçı alıcılar tarafından "mağdur edilmekten" korumak amacıyla, eyalet başsavcısının Lahaina kasabasındaki hasarlı mülklerin satışına ilişkin bir moratoryum hazırlayacağını söyledi. Thompson bu politikayı desteklemekle birlikte, bazı insanların yeniden inşaya güçlerinin yetmeyeceğini ve arazilerini satmak isteyeceklerini söyledi.

Habere göre Maui'deki tek ailelik evlerin ortalama fiyatının 1 milyon doları aşmasıyla, Hawaii eyaleti ABD'de ev kiralamanın ya da satın almanın en pahalı olduğu eyalet oldu.