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Havza'da Umre İçin Kutsal Topraklara Giden Kafile Yola Çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Havza'dan 54 kişilik bir kafile, umre için kutsal topraklara hareket etti. Programda dua ve bilgilendirme yapıldı.