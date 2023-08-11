ABD'nin Havai eyaletinde devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 55'e yükseldi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Havai'deki orman yangınlarında ölü sayısı 55'e yükseldi

ABD, (DHA)- ABD'nin Havai eyaletinde devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 55'e yükseldi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Havai eyaletinde bulunan Maui Adası'nda yangınlar devam ediyor. Yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lahaina'daki aktif yangın sırasında bugün 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğinin teyit edilmesiyle birlikte ölü sayısının 55'e yükseldiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, ABD Ulusal Muhafızlar sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, 'İki Havai Ulusal Muhafız CH-47 Chinook helikopteri dün Maui adasındaki orman yangınlarına 100.000 galondan fazla su bıraktı. Bugün 130'dan fazla Havai Ulusal Muhafızı orman yangınlarına müdahale görevlerini desteklemeye devam ediyor' denilerek o anların görüntüleri paylaşıldı.

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden 8 Ağustos 2023'ten başlayarak devam eden orman yangınlarından etkilenen bölgelerde eyalet ve yerel kurtarma çabalarını desteklemek üzere federal yardım talimatı vermişti.