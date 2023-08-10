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Havai'deki orman yangınlarında ölü sayısı 36'ya yükseldi

Dünya Haberleri

Orman yangınlarının etkili olduğu Havai'nin Maui Adası yerel yetkilileri, resmi web sitesinden yaptıkları açıklamada "Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, aktif Lahaina yangını nedeniyle bugün toplam 36 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi" denildi.

Orman yangınlarının etkili olduğu Havai'nin Maui Adası yerel yetkilileri, resmi web sitesinden yaptıkları açıklamada "Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, aktif Lahaina yangını nedeniyle bugün toplam 36 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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