Havacılık, belirlediği 50 iklim hedefinden sadece birini tutturdu

İngiltere'de faaliyet gösteren iklim değişikliği sivil toplum kuruluşu, havacılık sektörünün 2000 yılından itibaren belirlenen 50 iklim hedeflerinden sadece 1 tanesinin tutturulduğunu açıkladı. Verilere göre toplumun yüzde 15'i tüm uçuşların yüzde 70'ini yapıyor, raporda Sık Uçan Yolcu Vergisi uygulamasının havacılığın ürettiği karbon emisyonuna adil bir çözüm olacağı vurgulandı.

İngiliz çevre kuruluşu Possible, hazırladığı raporla 2000 yılından bu yana uluslararası havacılık endüstrisinin kendisine koyduğu iklim hedeflerini gözden geçirdi. Raporda havacılığın bu 50 iklim değişikliği hedeflerini ya tutturamadığı ya terk ettiği ya da unuttuğunu belirlendi. Sadece bir havayolunun, belirlediği bir adet hedefini tutturduğu ifade edildi. Raporu hazırlayan uzmanlar bunun nedenleri olarak; hedeflerin bazılarının belirsiz tanımlar içerdiği, bazılarının değiştiği, bazılarının tutarsız raporlamaları ve bazılarının sessizce terk edilmesi gibi sebeplerin kombinasyonundan kaynaklandığını açıklandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya