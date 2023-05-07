Hatay Kırıkhan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kırıkhan'da bugün saat 11: 36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini de 7,88 kilometre olarak açıkladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 11: 36'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kırıkhan'da bugün saat 11: 36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini de 7,88 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini de derinliğini de 16,5 kilometre olarak ölçü.