Hatay Kırıkhan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem
Dünya Haberleri
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kırıkhan'da bugün saat 11: 36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini de 7,88 kilometre olarak açıkladı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 11: 36'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kırıkhan'da bugün saat 11: 36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini de 7,88 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini de derinliğini de 16,5 kilometre olarak ölçü.
Kaynak: ANKA / Dünya