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Hatay Kırıkhan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Hatay Kırıkhan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Dünya Haberleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kırıkhan'da bugün saat 11: 36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini de 7,88 kilometre olarak açıkladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 11: 36'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kırıkhan'da bugün saat 11: 36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini de 7,88 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini de derinliğini de 16,5 kilometre olarak ölçü.

Kaynak: ANKA / Dünya

Kırıkhan Hatay AFAD Dünya Haberler

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