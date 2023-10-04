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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

Dünya Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da artçı depremler kendini hissettirmeye devam ediyor. AFAD; 10 kilometre derinlikte saat 10.58'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da artçı depremler kendini hissettirmeye devam ediyor. AFAD; 10 kilometre derinlikte saat 10.58'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Kahramanmaraş Samandağ Deprem Hatay Dünya Haberler

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