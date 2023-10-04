Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da artçı depremler kendini hissettirmeye devam ediyor. AFAD; 10 kilometre derinlikte saat 10.58'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da artçı depremler kendini hissettirmeye devam ediyor. AFAD; 10 kilometre derinlikte saat 10.58'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya