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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da artçı depremler kendini hissettirmeye devam ediyor. AFAD; 10 kilometre derinlikte saat 10.58'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.