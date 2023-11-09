Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sabaha karşı Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sabaha karşı Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) merkez üssünü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 05.32'de oldu. Yerin 8.28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde ve çevre illerden de hissedildi. Depremle birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar, dışarıda bekledi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin hemen ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Hatay ili Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Hatay Valiliği de depremde olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.

'ÇOK SALLANDIK'

Sarsıntıyla birlikte uyanıp dışarı çıkan Mustafa Karaca,ö Çok korktuk. Artık bu gerçekle yaşayacağız. Deprem anında 1'inci kattaydım ama çok sallandık. Endişeli şekilde kaçtık parka geldikö dedi.

DEPREM ANI KAMERADA

Bu arada deprem anları bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde depremin hemen ardından ev sahibinin panik içerisinde kaçtığı görüldü. (DHA)