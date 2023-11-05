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Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi D.H.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylelikle soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Apartmanın 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Dünya

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