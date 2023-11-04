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Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada tutuklamalar

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada yapı denetim firması sahibi, kontrol elemanı ve uygulama/proje denetçisi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi, kontrol elemanı ile uygulama ve proje denetçisi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'yla ilgili yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Dünya

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