Hatay'da yıkım esnasında müstakil ev iş makinasının üzerine çöktü
Dünya Haberleri
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Defne ilçesinde de hasarlı binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Harbiye Mahallesi Atatürk Parkı mevkiinde 2 katlı müstakil evin yıkımı esnasında bina, iş makinasının üzerine çöktü. Kazada, iş makinası olayı yaralanmadan atlatırken bu anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Binanın yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çöktüğü anlar kamerada
HATAY - Hatay'da yıkım esnasında 2 katlı müstakil evin, iş makinesinin üzerine çöktüğü anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Defne ilçesinde de hasarlı binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Harbiye Mahallesi Atatürk Parkı mevkiinde 2 katlı müstakil evin yıkımı esnasında bina, iş makinesinin üzerine çöktü. Kazada, iş makinesi olayı yaralanmadan atlatırken bu anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.