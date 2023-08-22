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Hatay'da yıkım esnasında müstakil ev iş makinasının üzerine çöktü

Dünya Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Defne ilçesinde de hasarlı binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Harbiye Mahallesi Atatürk Parkı mevkiinde 2 katlı müstakil evin yıkımı esnasında bina, iş makinasının üzerine çöktü. Kazada, iş makinası olayı yaralanmadan atlatırken bu anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Binanın yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çöktüğü anlar kamerada

HATAY - Hatay'da yıkım esnasında 2 katlı müstakil evin, iş makinesinin üzerine çöktüğü anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Defne ilçesinde de hasarlı binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Harbiye Mahallesi Atatürk Parkı mevkiinde 2 katlı müstakil evin yıkımı esnasında bina, iş makinesinin üzerine çöktü. Kazada, iş makinesi olayı yaralanmadan atlatırken bu anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Dünya

Kahramanmaraş Defne Hatay 3. Sayfa Dünya Haberler

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