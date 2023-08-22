Hatay'da yıkım esnasında müstakil ev iş makinasının üzerine çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Defne ilçesinde de hasarlı binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Harbiye Mahallesi Atatürk Parkı mevkiinde 2 katlı müstakil evin yıkımı esnasında bina, iş makinasının üzerine çöktü. Kazada, iş makinası olayı yaralanmadan atlatırken bu anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.