Hatay'da İran Füzeleri Gözlemlendi

Hatay'da İran Füzeleri Gözlemlendi
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Hatay semalarında İran tarafından fırlatılan füzeler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin İsrail'e yönelik bir saldırının parçası olabileceği değerlendiriliyor.

İRAN tarafından İsrail'e fırlatılan füzeler, Hatay semalarında yeniden görüldü. Füzeler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Altınözü başta olmak üzere, Yayladağı, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinde cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimler görüldü. Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği değerlendirildi. Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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