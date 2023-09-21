Hatay'da depremden etkilenen yapıların kontrollü yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay'da ağır hasarlı yapıların kontrollü yıkımı sürüyor. Antakya ilçesindeki 4 bina ve Hasanlı Mahallesi'ndeki köprü yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı yapıların kontrollü yıkımı devam etti.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Öte yandan, Devlet Su İşleri ekipleri de Hasanlı Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde zarar gören köprünün kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Dünya