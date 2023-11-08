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Hatay'da depremden etkilenen 4 bina kontrollü olarak yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, yıkım kararı verilen 4 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. İşlemin ardından enkazlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Meydan Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kaynak: AA / Dünya

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