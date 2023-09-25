Hatay'da depremde operatöre mezar olan bina dronla görüntülendi

Hatay'da depremde yıkılan 8 katlı binanın üzerine çöken iş makinesi, dronla havadan görüntülendi. Genç operatörün ölümünden önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

Depremin vurduğu Hatay'da iş makinesinin üzerine çökerek operatöre mezar olan 8 katlı bina, dronla görüntülendi. Genç operatörün "Enkaz altındayım canım belki başka bahara" paylaşımı ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinesinin üzerine çökmüş ve operatör Berkay Ten hayatını kaybetmişti. Olay sonrası binanın üzerine devrildiği iş makinesi adeta hurda yığınına döndü. Ten'e mezar olan bina dron ile havadan görüntülenirken, genç operatörün yaklaşık 2 ay önce sosyal medya üzerinden yaptığı "Enkaz altındayım canım belki başka bahara" paylaşımı ise yürekleri dağladı. - HATAY