Haryana'da Sahte İçki Tüketimi Nedeniyle Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

Hindistan'ın Haryana eyaletinde sahte içki tüketimi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Polis soruşturma başlattı ve şüphelileri tutuklamak için baskınlar düzenledi.

YENİ DELHİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde sahte içki tüketimi şüphesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yerel haber kanalı NDTV'nin Cumartesi günü bildirdiğine göre Haryana'da sahte içki tükettiğinden şüphelenilen en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Ölenler arasında Uttar Pradeşli iki göçmen işçi de bulunuyor.

İlk ölüm haberleri, Çarşamba günü Haryana'nın başkenti Chandigarh'ın yaklaşık 103 kilometre güneydoğusunda bulunan Yamunanagar ilçesindeki Mandebari ve Panjeta Ka Majra köylerinden geldi.

Haber kanalına göre, daha sonra da Yamunanagar'ın Saran köyü ile komşu Ambala ilçesindeki Phoosgarh köyünden de ölüm haberleri ulaştı.

Polis soruşturma başlatırken şüphelileri tutuklamak için baskınlar düzenledi. Şu ana kadar yedi kişi gözaltına alındı.

Habere göre polis, Ambala'da terk edilmiş bir fabrikada üretilen ve Yamunanagar'daki alıcılara tedarik edilen 200 kasa sahte içkiye el koydu.

NDTV, "Polis ayrıca yasadışı içki yapımında kullanılan 14 boş bidon ve malzeme ele geçirdi. Polis zanlının üretimi ne zaman yaptığını ve suç ortaklarını araştırıyor" ifadesini kullandı.

İnsanların genellikle ucuz yerli yapım kaçak içki tükettiği Hindistan'da zaman zaman sahte alkol ölümleri bildiriliyor.