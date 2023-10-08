Haryana'da Fabrika Kazasında Üç İşçi Hayatını Kaybetti

Haryana eyaletinde bir fabrikada depo tankının içine düşen üç işçi hayatını kaybetti. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

YENİ DELHİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde bir fabrikada depo tankının içine düşen üç işçi hayatını kaybetti.

Polis Pazar günü yaptığı açıklamada, olayın aynı gün erken saatlerde Haryana'nın başkenti Chandigarh'ın yaklaşık 179 kilometre güneyindeki Panipat ilçesinin Jalalpur bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Kıdemli polis yetkilisi Mayank Mishra, "Bugün bir battaniye üretim fabrikasının tankında üç cansız beden bulduk. Cesetler ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi ve buna dayanarak soruşturmamızı başlatacağız" dedi.

Mishra, polisin fabrikanın kamera görüntülerini kontrol edeceğini ve olayın olduğu gün görevli olan kişileri sorgulayacağını belirtti.