Harvard Tıp Fakültesi Morg Müdürü ve 3 kişi, bağışlanan kadavra parçalarını çalıp sattı

Harvard Tıp Fakültesi morg müdürü ile birlikte 3 kişinin, tıbbi inceleme ve araştırma yapmak üzere bağışlanan kadavra parçalarını çalıp sattığı ortaya çıktı. Lodge ve eşi Denise'nin kadavralardan alınan parçaları Pennsylvania and Massachusetts. Pensilvanya ve Massachusetts'teki alıcılara internet üzerinden sattığı belirtildi.

Harvard Tıp Fakültesi morg müdürü ile birlikte 3 kişinin, tıbbi inceleme ve araştırma yapmak üzere bağışlanan kadavra parçalarını çalıp sattığı ortaya çıktı.

Harvard Tıp Fakültesi Morg Müdürü Cedric Lodge ile birlikte 3 kişinin daha tıbbi araştırmalar için bağışlanan kadavralardan "beyin, kafa, deri ve kemikleri" çalarak internet üzerinden sattığı ortaya çıktı. Lodge ve eşi Denise'nin kadavralardan alınan parçaları Pennsylvania and Massachusetts. Pensilvanya ve Massachusetts'teki alıcılara internet üzerinden sattığı belirtildi.

ABD Savcılığı, Bağışlanan kadavraları parçalamak için ise Anatomik Bağış Programı yöneticiliği unvanını kullanan Lodge'un, 2018 yılından 2021 yılına kadar sürdürdüğü olayda alıcıların, hangi parçaları alacaklarına karar vermeleri için kadavraları incelemelerine izin verdiğini açıkladı. Kadavra parçalarını satın alanların isimleri Massachusetts'ten Katrina Maclean ve West Lawn ve Pensilvanya'dan ise Joshua Taylor olarak açıklanırken Katrina Maclean'in parçalanmış yüzleri 600 dolara satın aldığı öğrenildi. Joshua Taylor'ın ise Denise Lodge'a toplam 37 bin dolardan fazla ödeme yaptığı iddia edildi. Olayla ilgili iddianamede, "7 numaralı kafa" yazdığı iddia edilen bin dolarlık bir satın alma gerçekleştiği belirtildi.

ABD'li Avukat Gerard M. Karam konuyla ilgili, "İnsan kalıntılarının çalınması ve ticareti, bizi insan yapan şeyin özüne darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

Kadavralar yakılarak ailelerine teslim ediliyor

Harvard öğrencileri için bağışlanan kadavraların bazıları kullanıldıktan sonra yakılarak ailelerine teslim edilirken bazıları ise üniversitedeki tıp mezarlığına gömülüyor.

Sanıklar 15'er yıl hapis cezası ile karşı karşıya

familyDün New Hampshire federal adliyesindeki ilk duruşmaya katılan Cedric Lodge ve eşi Denise Lodge, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti. Sanıkların 4'ü de suçlu bulunmaları halinde 15'er yıl hapis cezasıyla karşı karıya kalacak. - CAMBRİDGE