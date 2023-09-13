Hanoi'deki Yangında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yangında 70 kişi tahliye edildi ve 54'ü hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.