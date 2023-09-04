Hangzhou Asya Oyunları için Huzhou'da Acil Durum Tatbikatları Gerçekleştirildi

Çin'in Huzhou kentinde, Hangzhou Asya Oyunları için elektrik tedarikini sağlamak amacıyla acil durum tatbikatları düzenlendi. Tatbikatlarda, doğal afetlerin enerji nakil kanallarına verebileceği hasarlar test edildi.

1. Huzhou kentindeki Hangzhou Asya Oyunları mekanlarından çeşitli görüntüler

2. Acil durum tatbikatlarından çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentinde, yaklaşan Hangzhou Asya Oyunları sırasında elektrik tedarikini sağlamak amacıyla bir dizi acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatlarda, olası doğal afetlerin kilit enerji nakil kanallarında yol açabileceği ciddi hasarlara karşı müdahaleler test edildi.

Çin Devlet Şebekesi Zhejiang Elektrik Enerjisi Şirketi'nin personeli, onarım malzemelerini ve personeli belirlenen noktalara taşımak için helikopterler kullandı.

Huzhou, Hangzhou Asya Oyunları'na ortaklaşa ev sahipliği yapacak beş şehirden biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Huzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)