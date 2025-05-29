Hamburg'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Hamburg'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Geesthacht kasabasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay yerinde itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Haber: İlhan Baba

(HAMBURG)- Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarında yer alan Geesthacht kasabası girişine kısa bir mesafede meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Polis ve itfaiye yetkililerinden alınan bilgilere göre, Hamwarde bölgesindeki kırsal yolda bir akıllı telefonun E-Call (otomatik acil çağrı) sistemi aracılığıyla acil durum ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan 320 beygir gücündeki bir VW Golf 8R model otomobil buldu.

Sürücü araçta sıkışarak can verdi

Polisin açıklamasına göre, araç virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın ardından çıkan yangında, araçta sıkışan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kişi ise yardıma koşan vatandaşlar tarafından yangın tamamen büyümeden araçtan çıkarıldı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin polis soruşturması sürüyor. Kaza nedeniyle Geesthacht yönüne giden yol saatlerce trafiğe kapatıldı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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