Hamburg'da Şehir İçi Otobüste Bıçaklı Kavga: Dört Yaralı

Haber: İlhan Baba

(Hamburg)- Hamburg'un Harburg semtinde seyir halindeki bir şehir içi otobüsünde bıçaklı kavga meydana geldi. Olayda dört kişi yaralandı. Polis, olayın planlı bir saldırı değil, kavgaya dönüşen bir tartışma olduğunu bildirdi.

Otobüs şoförünün soğukkanlı müdahalesi olayın büyümesi önlendi. Otobüs şoförü, kavgayı fark edince aracı bir otobüs garajına çekerek polisi bekledi. Olay yerine ilk etapta durumun belirsizliği nedeniyle çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis açıklamasına göre, 34 numaralı hatta çalışan otobüste yedi kişinin karıştığı bir kavga yaşandı. Taraflardan biri bıçak çekerek iki kişiyi yaraladı. Yaralılardan biri kolundan, diğeri ise parmağından kesik aldı. Üçüncü kişi ise kafasına aldığı tekmeyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bir şüpheli, kavga sırasında iki kişiye ait cep telefonlarını gasp etti fakat olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kavganın taraflarından üçü otobüste bulunuyordu ve diğer dördü daha sonra bindi.