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Hamas ve İsrail, ateşkesi bir gün daha uzattı

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Hamas ve İsrail, mevcut ateşkesin bir gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Filistin'in açıkladığı rakamlara göre, İsrail-Hamas çatışmalarında ölen Filistinlilerin sayısı 15.000'i aştı.

GAZZE, 30 Kasım (Xinhua) -- Hamas ve İsrail, Perşembe sabahı sona ermesi planlanan mevcut ateşkesi bir gün daha uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Filistin'in açıkladığı rakamlara göre, İsrail-Hamas çatışmalarında ölen Filistinlilerin sayısı 15.000'i aştı. İsrail ise, 7 Ekim'deki Hamas saldırısında yaklaşık 1.200 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de rehin alındığını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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