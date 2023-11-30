Hamas ve İsrail, mevcut ateşkesin bir gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Filistin'in açıkladığı rakamlara göre, İsrail-Hamas çatışmalarında ölen Filistinlilerin sayısı 15.000'i aştı.

Hamas ve İsrail, ateşkesi bir gün daha uzattı

GAZZE, 30 Kasım (Xinhua) -- Hamas ve İsrail, Perşembe sabahı sona ermesi planlanan mevcut ateşkesi bir gün daha uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Filistin'in açıkladığı rakamlara göre, İsrail-Hamas çatışmalarında ölen Filistinlilerin sayısı 15.000'i aştı. İsrail ise, 7 Ekim'deki Hamas saldırısında yaklaşık 1.200 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de rehin alındığını açıklamıştı.