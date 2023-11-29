Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes uzatılıyor

Filistinli kaynak, Hamas ve İsrail arasındaki insani ateşkesin uzatılacağını söyledi. Hamas, daha fazla rehineyi serbest bırakabilmek için ateşkesi birkaç gün daha uzatmaya hazır olduğunu bildirdi.

GAZZE, 29 Kasım (Xinhua) -- Filistinli bir kaynak, Hamas ve İsrail arasındaki mevcut insani ateşkesin uzatıldığına dair haberin günün ilerleyen saatlerinde açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Çarşamba günü Xinhua'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Hamas'ın ateşkesi en az iki gün uzatmak amacıyla Katarlı ve Mısırlı arabuluculara 20 İsrailli rehinenin isimlerini içeren yeni bir liste sunduğunu söyledi.

Kaynağa göre Hamas, Gazze Şeridi'nde tuttuğu daha fazla rehineyi serbest bırakabilmek için ateşkesi birkaç gün daha uzatmaya hazır olduğunu arabuluculara bildirdi.

İsrail basınında da Perşembe günü sona erecek mevcut ateşkesin ardından ateşkesin yeniden uzatılması için "ön" anlaşmaya varıldığı yönünde haberler yer aldı.

İsrail daha önce Hamas'ın günde en az 10 İsrailli rehineyi serbest bırakmaya devam etmesi halinde ateşkesin daha da uzatılabileceğini söylemişti.