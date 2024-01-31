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Hamas ve İsrail Arasında Yeni Ateşkes İhtimali

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7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan, ardından Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanıyla son yılların en büyük insani krizine dönüşen savaşta yeni bir ateşkes ihtimali ufukta belirdi. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların durdurulmasını da içeren bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan, ardından Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanıyla son yılların en büyük insani krizine dönüşen savaşta yeni bir ateşkes ihtimali ufukta belirdi.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların durdurulmasını da içeren bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Söz konusu planda altı haftalık çatışmasızlık ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerle, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin karşılıklı serbest bırakılması gibi maddeler olacağı bildirildi.

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi de ilk etapta Hamas'ın rehin aldığı sivillerin serbest bırakılmasını içeren üç aşamalı bir plan üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Hamas'ın siyasi lideri Haniye, bu doğrultuda İsrail, ABD, Katar ve Mısır'ın değerlendirdiği bir formülü tartışmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye davet edildiğini kaydetti.

Hamas lideri, "Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması, yerinden edilen Filistinlilere güvenli bölge sunulması, Gazze'nin yeniden inşası ve rehinelerin karşılıklı serbest bırakılması" doğrultusunda yeni inisiyatiflere açık olduklarını dile getirdi.

Haniye önceliklerinin kalıcı ateşkes ve İsrail'in "tamamen geri çekilmesi" olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu böyle bir seçeneğin masada olmadığını savunuyor.

Aşırı sağcı Ben-Gvir'den 'koalisyonu dağıtma' tehdidi

Netanyahu, "mutlak zafer" olmadan savaşın sona ermeyeceğini, bunun da Hamas'ın ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerin serbest kalması olduğunu söylüyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Hamas ile "sorumsuzca bir anlaşmanın" sağlanması durumunda koalisyon hükümetini dağıtacakları tehdidinde bulundu.

7 Ekim'deki Hamas saldırısında 1300 kişi öldürülmüş, yaklaşık 250 rehine Hamas tarafından Gazze'ye götürülmüştü. Kasım'daki geçici ateşkeste 105 İsrailli ve yabancı rehine serbest bırakıldı. Karşılığında İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli de serbest kaldı.

Savaşın en çok etkilediği Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 26 bin 700'den fazla kişi, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre bunların çoğunluğu kadın ve çocuklar.

Son günlerde hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da çatışma ve gerginlik oldukça yüksek.

Dün Batı Şeria’da bir hastanede doktor ve sivil görünümlü İsrailli askerlerin silahlı baskın yapması üzerine, Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı, İsrail’i “hastanelerde yeni katliamlar” düzenlemekle suçladı.

Geçtiğimiz hafta Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika'nın açtığı davada ara karar vererek, İsrail’in Gazze'deki soykırım eylemlerini engellemek için tüm önlemleri almasının zorunlu olduğuna hükmetti.

BBC

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