Katar, Hamas ve İsrail arasında rehine anlaşması için iki öneri sundu. İlk öneriye göre Hamas, 53 çocuk ve kadın rehineyi serbest bırakacak. İkinci öneri ise 87 rehinenin serbest bırakılması karşılığında Filistinli kadın ve çocuklar ile bazı güvenlik mahkumlarının serbest bırakılmasını içeriyor.

Hamas ve İsrail arasında rehine anlaşması için öneriler sunuldu

GAZZE, 20 Kasım (Xinhua) -- Filistinli bir kaynak, Hamas'la rehine anlaşması konusunda Katar'ın İsrail'e "iki öneri" götürdüğünü söyledi.

Pazar günü Xinhua'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, ilk önerinin üç günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'ne belli miktarda yakıtın girmesi karşılığında Hamas'ın 53 çocuk ve kadın rehineyi serbest bırakması olduğunu belirtti.

İkinci öneriye göre ise Hamas, Filistinli kadın ve çocuklar ile bazı güvenlik mahkumlarının serbest bırakılması, beş günlük ateşkes ve daha fazla yakıt girişi karşılığında 87 rehineyi serbest bırakacak.

Kaynak, İsrail'in Hamas tarafından alıkonulan tüm anne ve çocukların serbest bırakılması konusunda ısrar ettiğini ve daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında çatışmasız gün sayısının artırılmasının görüşülebileceği yönünde mesaj verdiğini söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "rehinelerin topluca serbest bırakılmasından" sonra kısıtlı bir ateşkesin mümkün olabileceğini ve "ateşkesin kısıtlı ve kısa olacağını, çünkü ardından savaş hedeflerini gerçekleştirme çalışmalarına devam edeceklerini" açıklamıştı.

Kaynak, Hamas'ın, rehinelerin serbest bırakılması çerçevesinde saha ayrıntılarını belirleyebilmek için ateşkes günlerinde İsrail'in Gazze üzerinde keşif uçakları uçurmamasını istediğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Cumartesi gecesi düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etmişti.