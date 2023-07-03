Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in Cenin saldırısından sorumlu tutuyor

Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırının sonuçlarından sorumlu olduğunu açıkladı. Hamas ve İslami Cihad liderleri, saldırının geleceği etkileyeceğini ve Filistin direnişinin bu düşmanlığa nasıl karşılık vereceğini bildiğini belirtti.

Hamas ve İslami Cihad, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırının sonuçlarından Tel Aviv yönetiminin sorumlu olacağını duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda akan kanın her açıdan geleceğin aşamalarını belirlediğini vurguladı.

Heniyye, "Halkımız ve direnişi, her yerde bu düşmanlığa nasıl karşılık vereceğini bilir." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Basın Sözcüsü Hazım Kasım da Cenin'e yönelik bu türden kapsamlı saldırıların hiçbir şekilde hedefine ulaşamayacağını belirtti.

Cenin'de yaşananların sonuçlarından İsrail'i sorumlu tutan Kasım, "İşgalcinin suçlarına rağmen Cenin devrimine devam edecek." ifadelerini kullandı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da Cenin saldırılarından sonra olabilecek gelişmelerden İsrail'in sorumlu tutulacağı vurgulandı.

Açıklamada, Filistin direnişinin Cenin saldırılarına karşılık vermek için tüm seçenekleri elinde bulundurduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 13 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.