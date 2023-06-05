Hamas ve İslami Cihad Hareketi yetkilileri Kahire'de bir araya geldi

Mısır'ın daveti üzerine Kahire'de bir araya gelen Hamas ve İslami Cihad Hareketi yetkilileri, Filistin'in ulusal meselelerini görüştü. Görüşmede, işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan sıkıntılar, esirlere yönelik hak ihlalleri ve çeşitli ulusal meseleler masaya yatırıldı. Hamas ve İslami Cihad heyeti, Mısır'ın Filistin meselesinin desteklenmesinde önemli bir rolü olduğu konusunda ortak görüş bildirdi.

Mısır'ın daveti üzerine Kahire'de bir araya gelen Hamas ve İslami Cihad Hareketi yetkilileri " Filistin'in ulusal meselelerini" görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi davet üzerine Mısır'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyet, Ziyad en-Nehale başkanlığındaki İslami Cihad Hareketi heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede, "Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşadığı sıkıntılar, esirlere yönelik hak ihlalleri ve çeşitli ulusal meseleler" masaya yatırıldı.

Filistin direnişine ve halkın yaşadığı sorunlara çözüm bulma noktasında stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi yollarını görüşen Hamas ve İslami Cihad heyeti, işgalle mücadelede tek seçeneğin "direniş" olduğunu vurguladı.

Hamas ve İslami Cihad heyeti, Mısır'ın, Filistin meselesinin desteklenmesinde önemli bir rolü olduğu konusunda ortak görüş bildirdi.

Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Nehale başkanlığındaki İslami Cihad heyeti, Mısır'ın daveti üzerine dün Kahire'ye gelmişti.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, heyetlerin Mısırlı yetkililerle "işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde siyasi alanda ve sahada yaşanan son gelişmeleri ve Mısır'ın Gazze'de yürüttüğü projeleri" ele alması bekleniyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 29 Mayıs'ta Kahire'de Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendirmişti.

Iştiyye, Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile de bir araya gelmişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de aynı gün Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelmiş ve iki bakan, başbakanlar huzurunda iki ülke arasında siyasi istişare protokolüne imza atmıştı. ???????