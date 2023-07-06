Hamas ve İslami Cihad Hareketi, Filistin halkının zorluklara karşı mücadele için anlaşma çağrısı yaptı

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, Filistin halkı ve davasının maruz kaldığı zorluklara karşı mücadele için kapsamlı bir plan üzerinde anlaşılması çağrısı yaptı. Filistinli ulusal grupların genel sekreterlerinin toplantı yapması istendi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, Filistin halkı ve davasının maruz kaldığı zorluklara karşı mücadele için kapsamlı bir plan üzerinde anlaşılması çağrısı yaptı.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, Filistin halkı ve davasının karşı karşıya kaldığı zorluklarla mücadeleye dair, ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Halkımız ve davasının maruz kaldığı riskler ile zorlukların boyutu, bizim ve Filistinli ulusal tüm kesimlerin, Filistin topraklarında siyonist projeyle mücadele için derhal kapsamlı ulusal bir plan üzerinde anlaşmalarını kaçınılmaz kılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Böylesine bir planın "ulusal bir görev" olarak tanımlandığı açıklamada, bu doğrultuda "Filistinli ulusal grupların genel sekreterlerinin toplantı yapması" istendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da 3 Temmuz'da, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırının ardından atılması gereken acil adımları görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantıda, Filistinli direniş gruplarının genel sekreterlerine durumun risklerini görüşmek için olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı.

Filistin Başbakan Yardımcısı Ziyad Ebu Amr da çarşamba günü, Mısır'ın Filistinli grupların genel sekreterlerinin toplantısına ev sahipliğini kabul ettiğini duyurmuştu.

Ebu Amr, tarihi henüz belirlenmeyen toplantıda Filistin'i içerden birleştirecek kapsamlı ulusal bir vizyon üzerine anlaşmayı hedeflediğine dikkati çekmişti.